مفاجآت ومسرحيات وأفلام سينمائية في فعاليات عيد الأضحى بسايتك

ينتظر أهالي المنطقة الشرقية هذا العام من مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فعاليات مختلفة ذات بعد ثقافي وترفيهي بمناسبة عيد الأضحى والتي من المزمع انطلاقها اعتباراً من ثاني أيام العيد ولمدة ستة أيام.

وقال مدير العلاقات العامة والتسويق بالمركز وليد الرشيد لــ "الرياض"، ان عددا من الأنشطة ستنطلق نحو الاسرة والطفل، الى جانب عروض للشخصيات الكرتونية وفعاليات أخرى جاذبة متنوعة منها: البلياردو العملاق، ألعاب الخفة، لعبة الهدف وكذلك معرض السيارات الكلاسيك وغيرها من الفعاليات والبرامج التعليمية والترفيهية والأنشطة الهادفة. وكشف الرشيد، عن فعاليات مصاحبة جديدة منها: مغامرات نجوم الالوان وهي مقدمة لمحبي التحدي والتنافس في اللعبة والتي يتم التنافس فيها بين فريقين للتصويب على الاهداف، ويتكون كل فريق من عدة متنافسين يتم تزويدهما بمسدسات تحتوي على كرات "طلقات" مطاطية لا تسبب ضررا، وتحتوي على طلاء "لون" قد يكون لونه أخضر أو أصفر تنفجر عند إصابة الهدف، مع وجود حكام لمراقبة مجرى اللعبة، وتحديد الفريق الفائز.

ووفقا للرشيد، فإن المركز سيشهد المسرحية البحرينية للأطفال "بائعة الكبريت" التي تعرض خلال ثاني وثالث ورابع أيام العيد حيث سيكون العرض الأول تمام الساعة السادسة والعرض الثاني الساعة الثامنة مساء، وتعرض المسرحية السعودية "غني ومنتف" خامس أيام العيد من تقديم فريق سعودي باك ستيج.

ووعد الرشيد الجمهور بمفاجأة عن طريق العروض السينمائية ثلاثية الابعاد من أفلام الايماكس وهو فيلم "أسرار المحيط"، مشيرا الى أن الفيلم يأخذ الزوار إلى العالم السري داخل المحيطات ليروي قصصا عن اكبر المخلوقات حجما وأصغرها، بل وحتى أدق المخلوقات في الصغر، لافتا الى أنه ستتم زيادة عروض أفلام الايماكس ثنائية الأبعاد، التي تعرض عن طريق القبة العلمية، وذلك للاهتمام الكبير والواسع من قبل الزوار لمشاهدة جميع عروض الأفلام.