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وكيل محافظة طريب يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني

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وكيل محافظة طريب يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني وكيل محافظة طريب يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني

أدى وكيل محافظة طريب شايع بن محمد بن سياف بعد صلاة ظهر أمس صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول وازع بن سالم بن فهم الظلافيع القحطاني الذي استشهد أمس أثناء تأديته عمله في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بمركز علب بظهران الجنوب.

ونقل وكيل محافظة طريب تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الظلافيع، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعاً ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

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