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حريق هائل يلتهم مجموعة من الخردة بحائل

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أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً هائلاً اندلع في مجموعة من الخردة ومخلفات النفايات والإطارات التالفة في مساحة تقدر بحوالي ٣٠ ألف متر بحي الخريمي شرق حي السمراء.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع بن عليان الحربي أن تباعد مناطق الحريق تسبب في تأخير السيطرة عليه، كما أن المواد المحترقة ذات نواتج كربونية أدت إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وفرضت الجهات الأمنية طوقاً أمنياً ساهم في منع التجمهر بمنطقة الحريق وتسهيل مرور الآليات المباشرة للحادث، وساندت الأمانة ومديرية المياه الموقف بعدد من صهاريج المياه، كما تواجدت سيارات الإسعاف في الموقع، ولا يزال التحقيق جاري لكشف أسباب الحريق.

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