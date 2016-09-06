وزير الطاقة الإماراتي: الاتفاق خطوة إيجابية لتوازن سوق النفط العالمي

أكد معالي وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن التعاون النفطي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية يُعد خطوة إيجابية لأكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقال المزروعي في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات: إن دولة الإمارات بصفتها منتجًا مسؤولًا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حريصة على الدعم والمساهمة في أي جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية. وأضاف: إن بلاده تشيد بالتعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا في قطاع الطاقة وخاصة قطاع النفط.