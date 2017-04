إطلاق بوابة إلكترونية لتسهيل قبول المبتعثين والتبادل السعودي - الأميركي

أطلقت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية أمس وبدعم وإشراف من وزارة التعليم، بوابة رقمية حديثة تربط الجامعات الأميركية بالطلبة ما يسهم في تسهيل الحصول على قبولات أكاديمية، كما تركز على ربط المتميزين دراسياً بفرص الحصول على مقاعد في الجامعات المتميزة، وسيقدم النظام نقلة نوعية في التعاون الأكاديمي والثقافي السعودي ـ الأميركي بتسهيل التعاون والتبادل: العلمي، الثقافي، البرامج المشتركة، التدريب، التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي إطلاق البوابة الرقمية على هامش الاجتماع الـ39 لرؤساء الأندية الطلابية السعودية في الجامعات الأميركية المنعقد في واشنطن حالياً.

وأوضح الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد بن عبدالله العيسى أن «الهدف من إطلاق البوابة الإلكترونية تنفيذاً لتوجيهات قيادة الوطن ووزارة التعليم، بأن يحصل الطلاب على مقاعد دراسية في جامعات متميزة من ناحية، والإسهام في توزيع المبتعثين على أكبر عدد من الجامعات التي تقدم جودة نوعية في اختصاصات بعينها».

وقال الملحق الثقافي «إن الموقع الإلكتروني أطلق عليه مسمى "بوابة نظام سفير التواصل الأكاديمي»، وخرج تقنياً بعد أن قدمت الحلول والأفكار من قبل فريق متخصص من إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي بالملحقية التي بادرت في الأساس بدرس وضع الطلاب والجامعات السعودية مع الجانب الأميركي».

فيما ذكر مدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي د. محمد العبيشي الذي قاد فريق العمل أن «البوابة تسهم في عملية البحث عن قبول حيث تحدد الجامعات الموصى بها، معايير القبول في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في النظام الجديد، بينما يرفق الطالب المؤهلات العلمية في صفحته الخاصة به (مثل المعدل أو درجة اللغة) ومن ثم تجري مطابقة إلكترونية بين معايير القبول المحددة من قبل الجامعات الأميركية ومؤهلات الطالب».

وأفاد مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي أن الخطوة التالية تكمن في «عرض الجامعات المطابقة شروطها لمؤهلات المبتعث أو المبتعثة المتقدم في صفحة الطالب، حيث يتخذ قرار اختيار الجامعة وإكمال المتطلبات التي تتضمن تعبئة طلب القبول رسمياً عبر موقع الجامعة الأميركية الإلكتروني».

وقال العبيشي «إن مفاوضات المرحلة الأولى التي أجرتها الملحقية خرجت بإبرام أكثر من 100 اتفاقية مع جامعات أميركية موصى بها وغير متكدسة بالطلاب السعوديين 40 منها تصنف من الجامعات المتميزة"، مشدداً على أن "العمل مازال جارياً لإبرام اتفاقات أكثر مع الجامعات الأخرى الموصى بها".

وأعلنت الملحقية أن رابط موقع سفير التواصل الأكاديمي هو https://schoolsportal.sacm.org، مطالبة المستفيدين في حالة وجود أي مشاكل فنية التواصل مع فريق الدعم الفني في الملحقية.

إلى ذلك، أطلق الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأميركية د. محمد بن عبدالله العيسى، العمل الفعلي لمهرجان العمل التطوعي الثالث لمنظمة US To US لعام 2016م والذي يحمل شعار «البناء والمعرفة»، الذي دشنه وزير التعليم د. أحمد العيسى قبل نحو شهرين إبان زيارته إلى واشنطن.

وارتدى الملحق الثقافي زي المهرجان معلناً عن نفسه كأول متطوع مشارك الاجتماع الـ 39 لرؤساء الأندية الطلابية السعودية في الجامعات ومتمنيا بأن يكتب التوفيق والنجاح للمهرجان الذي ينمي الحس الإنساني والاجتماعي للمبتعثين الذي في الأساس يحث عليه الدين الإسلامي والثقافة العربية السعودية.