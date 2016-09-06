وزارة التعليم توافق على إنشاء كلية للعلوم الطبية في خميس مشيط

م. صبحي بترجي

حصلت كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم بإنشاء كلية طبية أخرى في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير لتدريس مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات في برامج الطب العام والتمريض والعلاج الطبيعي والإدارة الصحية وتقنية الأشعة والصيدلة والعلاج التنفسي والعلاج الوظيفي بطاقة استيعابية 1000 طالب وطالبة ومن منطلق حرص الكلية على تجويد مخرجاتها والاستفادة من خبرات الجامعات العالمية المرموقة تعاقدت مع جامعة ماسترخت الهولندية والتي تقوم حالياً بالإشراف على المناهج الطبية للكلية.

وعبر المهندس صبحي بترجي . رئيس مجلس إدارة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا عن شكره وتقديره لوزارة التعليم لدعمها لمسيرة التعليم العالي الأهلي وأكد حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية فاعلة وراقية تسهم في تحسين مستوى الجودة وإعداد أجيال مؤهلة في سبيل خدمة وبناء الوطن والسير به لآفاق الرقي والتطوير.

وقال المهندس صبحي إن موافقة وزارة التعليم على إنشاء كلية أخرى لـ "البترجي" بعسير مؤشر واضح على جهود الوزارة الحثيثة للعمل بمقتضى رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم العالي من 7% الي 15% وأوضح سعادته أن كلية البترجي الطبية بجدة استطاعت بعمرها القصير أن تتقدم بخطوات واثقة وراسخة من التميز العلمي حتى صارت من أكبر كليات الطب الخاصة في المنطقة.