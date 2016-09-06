«الحوادث وإصابات المنازل» تدخل 3 آلاف مصاب لـ«سعود الطبية» خلال شهر

استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية أكثر من ثلاثة آلاف مصاب في إصابات توزعت ما بين (حوادث مرورية، حوادث سقوط، استخدام أدوات حادة)، خلال الشهر الماضي.

وأشارت المدينة إلى أن معظمهم قد خرجوا بعد أن تلقوا العلاج بالطوارئ، في حين تم تنويم أكثر 300 مصاب.

وأوضحت المدينة بأن من بينهم نحو 509 مصابين كانت بسبب الحوادث المرورية، غالبيتهم من الذكور.

وشددت المدينة على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، بالإضافة إلى اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الآلات والمواد الخطرة، منوهة بضرورة عدم تركها في متناول الأطفال.