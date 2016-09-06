أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم نظر طعن "الداخلية" على إلغاء مسابقة التعيين بالحماية المدنية

Google+ Print
اليوم نظر طعن "الداخلية" على إلغاء مسابقة التعيين بالحماية المدنية اليوم نظر طعن "الداخلية" على إلغاء مسابقة التعيين بالحماية المدنية

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة السادسة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية، لبطلان حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بإلغاء مسابقة وزارة الداخلية لعام 2013 والتى أعلن عنها داخليا والخاصة بالتعيين فى الإدارة العامة للحماية المدنية إلغاء كليا.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى التى حملت رقم 5336 لسنة 60 قضائية، ضد كل وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية والتى حصل على الحكم المتقدم فيها من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365