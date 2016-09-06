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الشناوي: الأهلي؟ تركيزي مع المنتخب والزمالك فقط

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الشناوي: الأهلي؟ تركيزي مع المنتخب والزمالك فقط الشناوي: الأهلي؟ تركيزي مع المنتخب والزمالك فقط

أجاب أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب ونادي الزمالك عن سؤال (ما يتردد كثيرا حول التوقيع والانتقال للأهلي؟) قائلا: "أركز فقط مع الزمالك والمنتخب".

العديد من التقارير الصحفية خرجت لتشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع الشناوي قبل أن يرد محمود طاهر رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي: "لا أركز مع كل ما يُقال بخصوص ذلك. أسمع تلك الأخبار والأحاديث كثيرا. لا أُعلق

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "تركيزي الآن مع في لقاء جنوب إفريقيا ثم سينتقل إلى للزمالك".

وواصل "سأركز مع الزمالك في دوري الأبطال والمباريات المهمة المقبلة".

وأتم "لا أشتت نفسي بالحديث عما يقال عني في الإعلام".

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فيديو اليوم السابع

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