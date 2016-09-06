بالفيديو - قبل مواجهة الزمالك.. خطأ قاتل من حارس الوداد يكتب خسارة فريقه في الكأس

أهدى محمد عقيد حارس مرمى الوداد الرياضي المغربي هدية لكوفي بوا مهاجم نادي المغرب الفاسي ليسجل في مرمى الوداد ويكتب لفريقه الانتصار في ذهاب دور الـ16 من كأس المغرب.

المغرب الفاسي انتصر على الوداد في ذهاب دور الـ16 من الكأس بهدف مقابل لاشيء.

مواجهة المغرب الفاسي هي المواجهة قبل الأخيرة للوداد قبل لقاء الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في برج العرب.

وفي الدقيقة 31 ومن خطأ قاتل من محمد عقيد حارس الوداد انفرد كوفي بوا بالمرمى قبل أن يضع تسديدته بسهولة في الشباك. هدف كتب انتصار المغرب الفاسي.

ويستعد الوداد لاستقبال المغرب الفاسي في الـ11 من الشهر الجاري في إياب دور الـ16 من الكأس قبل مواجهة الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد في الـ16 من الشهر الجاري في برج العرب قبل أن يرحل الفريق الأبيض إلى المغرب في الـ24 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شاهد - هدف المغرب الفاسي في الوداد