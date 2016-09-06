صحيفة مغربية تشن هجوما حادا على الوداد قبل لقاء الزمالك ' كارثة مخيفة '

شنت صحيفة المنتخب المغربية هجوما حادا على فريق الوداد الرياضي بعد الخسارة أمام المغرب الفاسي في كأس المغرب.

المغرب الفاسي انتصر على الوداد في ذهاب دور الـ16 من الكأس بهدف مقابل لاشيء بعد خطأ كارثي من محمد العقيد حارس المرمى. (طالع التفاصيل)

ويستعد الوداد لمواجهة الإياب أمام المغرب الفاسي الأسبوع المقبل قبل لقاء الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خسارة الوداد أمام المغرب الفاسي لم تكن أسوأ شيء بل الأداء وطريقة اللعب.

وكتبت الصحيفة المغربية: "قدم الوداد أمام المغرب الفاسي واحدة من أسوأ مبارياته. لم يكن الأداء مقنعا بل كان مخيفا لدرجة القلق وذلك قبل لقاء الزمالك".

وواصلت حديثها "رغم غياب عناصر أساسية للفريق إلا أن العناصر البديلة التي يتوفر عليها الوداد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بمثل هذا الأداء الجماعي الرديء. فغابت الحلول تماما".

وغاب عن الوداد أمام المغرب الفاسي كل من زهير العروبي حارس المرمى وثنائي الدفاع صلاح الدين السعيدي وأنس الأصباحي، إلى جانب صانع الألعاب وليد الكارتي وثنائي الهجوم رضا هجهوج وفابريس أونداما.

واختتمت الصحيفة تقريرها عن الوداد في إشارة لمواجهة الإياب أمام المغرب الفاسي في الإياب من أجل "تجاوز كارثة الخروج من الكأس قبل التفرغ لمواجهة الزمالك".

ويستعد الوداد لاستقبال المغرب الفاسي في الـ11 من الشهر الجاري في إياب دور الـ16 من الكأس قبل مواجهة الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد في الـ16 من الشهر الجاري في برج العرب قبل أن يرحل الفريق الأبيض إلى المغرب في الـ24 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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