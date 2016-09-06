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التشكيل المتوقع - هل يلعب كوبر بقوته الضاربة ضد جنوب إفريقيا استعدادا للكونجو؟

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التشكيل المتوقع - هل يلعب كوبر بقوته الضاربة ضد جنوب إفريقيا استعدادا للكونجو؟ التشكيل المتوقع - هل يلعب كوبر بقوته الضاربة ضد جنوب إفريقيا استعدادا للكونجو؟

قبل نحو شهر من انطلاق مغامرة تصفيات كأس العالم 2018.. يجد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب نفسه أمام فرصة ثمينة لتجربة تشكيل قد يستخدمه ضد الكونجو.

يحل منتخب مصر ضيفا على جنوب إفريقيا في مباراة ودية يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الكونجو في برازافيل مطلع الشهر المقبل بالجولة الأولى من تصفيات المونديال.

لعب كوبر بتشكيل اضطراري في مباراة غينيا الثلاثاء الماضي بسبب تأخر وصول المحترفين للمعسكر، إذ لعب معظمهم مباريات فرقهم الأوروبية قبل المباراة بـ72 ساعة.

بينما اجتمع المدرب الأرجنتيني بلاعبيه لفترة امتدت لعشرة أيام في معسكر بالاسكندرية قبل أن يكمله في جنوب إفريقيا.

ويستعرض FilGoal.com التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، والذي من المحتمل أن يواجه الكونجو الشهر المقبل.

علما بأن ثنائي الدفاع الأساسي والذي اعتمد عليه كوبر دائما، أحمد حجازي ورامي ربيعة غابا عن مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا للإصابة، وقد يلحقان بمباراة الكونجو في حالة شفاءهما.

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