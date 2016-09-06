مرتضى منصور: ابنى "مزورش" الانتخابات وليس من حق المحكمة وضع نائب مكان أخر

أكد عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن نجله أحمد مرتضى، النائب بالبرلمان والذى صدر حكم مؤخرا من محكمة النقض ببطلان عضويته وفوز منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى، كان مكتسح اللجان التى طعن فيها منافسه وعددها 40 لجنة.

وأضاف منصور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش إنهاء إجراءات سفره من صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولى لأداء مناسك الحج بالأراضى المقدسة، اليوم الاثنين، أنه يحترم أحكام القضاء بالكامل، وأن نجله لم يحضر أى جلسة من الجلسات العامة للمجلس ولم يحضر اجتماعا أى من اللجان عقب صدور الحكم احتراما لأحكام القضاء.

وأوضح منصور، أن القانون منح النائب الحق فى التماس إعادة حق النظر فى الحكم، وأنه قد تحددت جلسة لذلك يوم 20 سبتمبر الجارى، قائلا: "المشكلة ليست فى الحكم أن أحمد يخرج من البرلمان، فهو مزورش فى الانتخابات هما اللى سرقوا ورق من الملف، التى تؤكد أن عمرو الشبكى لم يقدم التظلم الوجوبى المفروض تقديمه طبقا للمادتين 54 و 55 لقانون 45 لسنة 2014"، مشيرا إلى أنه من أجل قبول الطعن يجب القيام بـ "تظلم وجوبى" أمام اللجنة العامة وله شروط معينة منها أن يكون التظلم كتابى مرفق به مستندات ولكنه لم يحدث ذلك.

وأضاف مرتضى منصور، أن اللجان التى شكك فيها عمرو الشبكى، وأنه قد حصل فيها على عدد أصوات أكثر من أصوات أحمد، والتى يصل عددها لـ 40 لجنة، قامت المحكمة بفحصها وتبين أن احمد مرتضى منصور مكتسح فيها.

وقال عضو المجلس ورئيس نادى الزمالك: "المشكلة التى تواجه المجلس حاليا أن مواد الدستور 107 بالإضافة للمادة 25 من قانون 46 وقانون مجلس النواب الجديد يقول الآتى إن محكمة النقض من حقها أن تحكم بصحة وجود نائب فى البرلمان، لكن ليس من حقها أن تقول أن هذا النائب مكان أخر وبالتالى الحكم مخالف للدستور ومخالف لقانون مجلس النواب"، على حد قوله.

واستطرد منصور حديثه قائلا: "الناس مش عارفة تطبق الحكم إزاى، فقد تعدى القاضى صلاحياته، فقد طالب الشوبكى فى طلباته إعادة الانتخابات كلها، ولم يطلب أن يكون عضو مجلس نواب ولكن فالمحكمة أعطته زيادة عن طلباته، وبالتالى القانون منحنا فى مثل تلك الحالات الحق فى التماس إعادة النظر فى الحكم، وفى جميع الأحوال نحن نحترم جميع أحكام محكمة النقض".