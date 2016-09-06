أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الصحة العالمية" تعلن عن ظهور ثالث حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى نيجيريا

Google+ Print
"الصحة العالمية" تعلن عن ظهور ثالث حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى نيجيريا "الصحة العالمية" تعلن عن ظهور ثالث حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى نيجيريا

>أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور ثالث حالة إصابة مؤكدة بمرض شلل الأطفال فى ولاية "بورنو" الواقعة شمال شرق نيجيرياوذكرت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المنظمة العالمية قد أعلنت الشهر الماضى ظهور أول حالتى إصابة، مؤكدة بالمرض فى نيجيريا للمرة الأولى منذ قرابة عامين.

وتعانى نيجيريا من مواجهة فيروس شلل الأطفال منذ عام 2003 بعدما حظرت بعض الولايات الشمالية فى البلاد تداول التطعيمات بعدما شكك مواطنون فيهاويسبب الفيروس شللا فى أطراف الأطفال كلها أو بعضها ولا يوجد له علاج حتى الآن لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم.

وينتشر شلل الأطفال - الذى يغزو الجهاز العصبى - بين الأطفال بسرعة خاصة فى ظل الظروف غير الصحية فى مناطق الحروب ومخيمات اللاجئين والمناطق التى تقل بها الرعاية الصحية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل