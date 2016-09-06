"الصحة العالمية" تعلن عن ظهور ثالث حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى نيجيريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور ثالث حالة إصابة مؤكدة بمرض شلل الأطفال فى ولاية "بورنو" الواقعة شمال شرق نيجيريا. وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المنظمة العالمية قد أعلنت الشهر الماضى ظهور أول حالتى إصابة، مؤكدة بالمرض فى نيجيريا للمرة الأولى منذ قرابة عامين.

وتعانى نيجيريا من مواجهة فيروس شلل الأطفال منذ عام 2003 بعدما حظرت بعض الولايات الشمالية فى البلاد تداول التطعيمات بعدما شكك مواطنون فيها. ويسبب الفيروس شللا فى أطراف الأطفال كلها أو بعضها ولا يوجد له علاج حتى الآن لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم.

وينتشر شلل الأطفال - الذى يغزو الجهاز العصبى - بين الأطفال بسرعة خاصة فى ظل الظروف غير الصحية فى مناطق الحروب ومخيمات اللاجئين والمناطق التى تقل بها الرعاية الصحية.