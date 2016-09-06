بالصور.. "كشك تحسين البيئة" يثير غضب وسخرية الأهالى لمظهره السيئ

"من أول وهلة يدهشك ما تراه بعينيك عندما تنظر إلى لافتة مكتوب عليها"، تحسين البيئة" معلقة على كشك أشبه بالخرابة وضعته إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة بنها بجوار منطقة الحرس الوطنى لتخزين أدوات النظافة وجلوس عمال النظافة به قبل بدء عملهم اليومى.

"اليوم السابع" رصدت بالصور الكشك أو "الخرابة" كما أطلق عليه أهالى مدينة بنها والموجود أسفل كبارى الرياح التوفيقى بالمنطقة الواقعة بين الحرس الوطنى ومنشية النور بجوار مقر إدارة المواقف بالمحافظة وتعلوه لافتة تحمل عبارة "تحسين البيئة" فى تناقض تام بين الغرض الذى أقامته إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة من أجله فهو عشة من الصفيح وخشب يشوه المظهر الحضارى للمنطقة.

وقال على إسماعيل موظف إن العشوائية أسفل الكبارى الموجودة بمدينة بنها أصبحت شىء كارثى فأسفل تلك الكبارى يوجد أسواق عشوائية وباعة جائلين افترشوا المكان ببضائعم ووجد السائقين عدم متابعة من المسئولين فقاموا بعمل مواقف عشوائية أسفل الكبارى لكن ما يثير دهشتنا وجود هذا الكشك أو ما أطقلنا عليه "خرابة البيئة" وليس "تحسين البيئة" كما هو مكتوب باللافتة المعلقة عليه وهو يدل على مدى استهتار المسئولين بمفهوم المظهر الحضارى.

وقال سمير سلام "محاسب" هل يعقل أن يقوم المسئولين عن البيئة بإنشاء كشك مثل هذا ويكتبه عليه "تحسين البيئة" وعندما قدمنا شكوى كان ردهم أن الكشك تم عمله لتجميع معدات النظافة الخاصة بعمال جمع القمامة المخصصين لمنطقة الحرس الوطنى وتجميعهم لتوزيعهم للعمل صباحا، متسائلا: "هما عمال النظافة مش بنى أدمين يعنى؟!" ولماذ نقلل من أهميتهم بالرغم أن دروهم حيوى ولا يستطيع أحد القيام بما يعملون به فبدونهم الحياة ستتوقف تماما ويجب إعادة النظر لهم بطريقة أكثر آدمية.

وقالت "هدى محمد" – ربة منزل المسئولون أقاموا كشك بمظهر غير حضارى بالمرة وعندما نسير من أمامه نقول بسخرية "اسم على مسمى صحيح!!" فهل يعقل أن إدارة تحسين البيئة يصل بها الحد أن تقيم كشك أشبه بعشة الفراخ أو الخرابة بإستخدام مخلفات الصاج مما زاده قبحا ولا يلتفت أحد لتصحيح الوضع حفاظا على الموقع الذى يقع على كورنيش الرياح التوفيقى فى مظهر غير حضارى.

وأكد "محمود صبحى" مدرس – الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تهتم سوى بالشوارع والميادين الرئيسية ومازالت العشوائية موجودة فى أماكن كثيرة بمدينة بنها ولم تشهد أى تطوير خاصة منطقة أسفل كبارى مدينة بنها على الرياح التوفيقى بالحرس الوطنى ومنشية النور والتى مازالت تعانى من حصار العشوائيات والباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية، قائلا: وبعد ذلك كله فوجئنا بإدارة تحسين البيئة تقيم كشكا كتبوا عليه "تحسين البيئة" فأنا أدعوهم لتغيير اللافتة بـ"خرابة البيئة"!!

وأكد مجدى نجاح رئيس مدينة بنها أن الكشك الموجود بالمنطقة تم إقامته بشكل مؤقت لعمال النظافة وسيتم إزالته بعد انتهاء خطة التطوير التى يتم تنفيذها بالمنطقة.

وطالب أهالى مدينة بنها الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية سرعة التدخل وإصدار تكليفات لرئيس مجلس مدينة بنها بتطوير الشوارع العشوائية وإزالة "كشك تحسين البيئة" بسبب عدم مظهره الحضارى وتشويهه للمنطقة بهذا الشكل.