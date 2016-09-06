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"التضامن" بالغربية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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"التضامن" بالغربية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك "التضامن" بالغربية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

>الغربية عادل ضرة

أعلن المحاسب جمال نصار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، انتهاء المديرية من الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، حيث يتم فتح مركز الإغاثة والطوارئ التابع للمديرية لمواجهة أى أو كوارث طارئة، على أن تقوم إدارة الأسر المنتجة بالتعاون مع أصحاب المشروعات والمؤسسات والجمعيات، بتوريد منتجات من الأشغال الفنية بمعرض شارعى أحمد ماهر والبورصة بأسعار مناسبة، وتقوم إدارة الدفاع برعاية الأطفال من خلال مؤسسة الأطفال ودار الرعاية الاجتماعية وتقدم لهم كافة الوسائل الترفيهية والحفلات وتقيم مسابقات وتقدم لهم الجوائز.

 

كما تقوم إدارة الضمان بالمديرية، برفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة وتكثيف ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمركز الإغاثة التابع للمديرية ، لمواجهة أى حالات طارئة وتقوم مؤسسة التكافل بصرف المساعدات المالية لجميع الحالات التى ترد بالمؤسسة بمناسبة العيد، إلى جانب توزيع أكثر من 5 طن لحوم أضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والمدن.


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مصر 365

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