طوارئ بصحة الغربية طوال عيد الأضحى استعدادا لخدمة المواطنين

رفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الورديات وإعداد فريق طبى ىسريع لكل مستشفى وعدم التصريح باى إجازات خلال فترة عيد الأضحى وتوفير كافة الأدوية اللازمة وخصوصا أدوية الإسعاف والطوارئ وتوفير الأمصال والطعوم العلاجية والوقائية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة وتوفير كميات الدم والأكسجين وعمل الدعاية اللازمة لحث المواطنين على التبرع بالدم.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقى شكاوى المواطنين بأى حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها.

والتأكد من توفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أى ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد فريق طبى كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدى أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة لمواجهة أى حالة طوارئ وإعداد وتجهيز المعامل وتوفير الأمصال والكيماويات الخاصة بالتحاليل واستكمال اى نقص منها.

الى جانب تكثيف الحملات الصباحية والمسائية على الكافيتريات والمحلات العامة وأماكن تخزين الوجبات الجاهزة وتكثيف الحملات على المحلات والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد أن اللحم المعروضة محتفظة بخواصها الطبيعية وإعدام التالف واخذ العينات للتحليل على ان يتم التأكد من ذبحها داخل نقطة الذبح بالسلخانة والتأكد من استيفاء أماكن عرض وبيع اللحوم بالاشتراطات الصحية وأن العاملين يحملون شهادة صحية سارية المفعول.

والتأكد من وجود تواريخ الصلاحية على اللحوم المستوردة ووجود الأختام الخاصة بها ومراجعة شهادات المنشأ والشهادات الصحية والتأكد من حفظها داخل ثلاجات وإعداد حملات مكثفة بالتنسيق مع قطاعات الطب البيطرى ومباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من ان اللحوم المعروضة والمصنعات من هذه اللحوم مطابقة للموصفات ويتم تخزينها وعرضها بطريقة صحيحة فى ثلاجات تمنع تلفها أو فسادها او تلوثها. وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين ومصانع الحلويات والمعرض التى تعرض الحلويات والتأكد من سلامتها واستيفائها للاشتراطات الصحية وتكيف المرور اليومي على المحلات وأماكن بيع السلع الغذائية للتأكد من النظافة العامة لها ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول بالتعاون مع الوحدات المحلية وجهاز النظافة والمرور على دورات المياه العمومية ودورات المياه بالمساجد وتطهيرها.

واخذ عينات مياه الشرب لفحصها وتحليلها دوريا وإزالة أى مصادر للتلوث الموجودة بحرم مأخذ مياه الشرب المرشحة وقياس نسبة الكلور المتبقى بالمياه بالشبكات يوميا، بالإضافة إلى المرور اليومى على عمليات المياه الجوفية ومحطات مياه الشرب وضبط جرعة الكلور المضافة للمياه يوميا وتكثيف عمليات رش ومكافحة الذباب بأجهزة الرش بالرذاذ والضباب صباحا ومساء خاصة بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية النظافة الشخصية النظافة العامة والابتعاد عن المأكولات والمشروبات المكشوفة مجهولة المصدر.