خادم الحرمين يطمئن على الاستعدادات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات وجاهزية الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ووجه - رعاه الله - بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل جميع السبل ليؤدوا حجهم بكل سهولة ويسر، كما وجه - أيده الله - شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على ما تضطلع به اللجنة ومختلف الجهات التي وفقها الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام من جهود كبيرة ومتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للحجاج مواكبة لما قامت وتقوم به الدولة من تنفيذ للمشروعات الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة انطلاقاً من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين التي شرفها الله بها ولله الحمد، سائلاً الله عز وجل أن يمن على حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك حجهم بأمن وأمان وأن يتقبل منهم إنه سميع مجيب.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي «ايكاو» الدكتور أولومويا بينارد أليو ، مقدراً ما عبر عنه من شكر للمملكة على مساعدة برنامج المنظمة في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران والبرامج ذات العلاقة.

الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع بكين وطوكيو تؤكد متانة العلاقات وتعزيز أواصر التعاون

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكل من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية واليابان والتي جاءت استجابة للدعوات المقدمة من حكومات تلك الدول وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بذلك وتمثيل سموه للمملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وما أكدت عليه المباحثات بين سموه ورؤساء تلك الدول وكبار المسؤولين فيها من عمق للعلاقات الإستراتيجية وتعزيز للتعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة للمملكة وشعبها وشعوب باكستان والصين واليابان .

خادم الحرمين يوجه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا حجهم بكل سهولة ويسر

وأكد مجلس الوزراء أن مباحثات سمو ولي ولي العهد مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ودولة نائب رئيس الوزراء تشان قاو لي وعدد من كبار المسؤولين وما جرى خلال زيارة سموه من لقاءات ومنتديات اقتصادية والتوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة إلى جانب توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية يجسد عمق العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين والسعي من خلال اللجنة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان الصديقان في مختلف المجالات وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس شي جين بينغ والتي تهدف لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما أكد المجلس أن مباحثات سموه مع جلالة امبراطور اليابان وولي عهد اليابان ودولة رئيس الوزراء والتوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين وتبادل 7 مذكرات تفاهم بين البلدين تجسد متانة العلاقات وتعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مبدياً كامل التقدير لما عبر عنه البلدان الصديقان من ترحيب برؤية المملكة 2030 ورغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها.

مجلس الوزراء ينوه بنتائج زيارات ولي ولي العهد لباكستان والصين واليابان وتمثيل سموه للمملكة في قمة العشرين

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان « تعزيز سياسات التنسيق وفتح مسار للنمو «، واللقاءات الجانبية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع أصحاب الفخامة والدولة رؤساء وفود دول المجموعة.

وجدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الذي تعرضت له سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى عاصمة جمهورية قرغيزستان معرباً عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي الصين الشعبية وقرغيزستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص بالبعثة يجسد حرص الملك سلمان على تلمس احتياجات المواطنين والاهتمام بقضاياهم

وأكد مجلس الوزراء أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في جمهورية الصين الشعبية ودولة اليابان بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها ، والذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجسد حرص الملك المفدى - رعاه الله - على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.

الملك سلمان وجه بأهمية تنسيق الجهود لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

ولي العهد خلال الجلسة