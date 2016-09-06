مختصون لـ«الرياض»: اتفاق أكبر دولتين نفطيتين مهم لاستقرار الأسواق.. والمطلوب مشاركة المنتجين الآخرين

وقعت المملكة وروسيا أمس اتفاقاً من أجل التعاون في سوق النفط، بما في ذلك كبح الإنتاج وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بقوة على أمل أن يعمل المنتجان الأكبر في العالم سوياً من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.

ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودي والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وضع السوق يتحسن

إلى ذلك قال وزير الطاقة م. خالد الفالح إن تجميد مستويات إنتاج النفط ليس ضرورياً في الوقت الحالي وذلك في أعقاب توقيع اتفاق تعاون مع روسيا.

وقال الفالح "لا يوجد حاجة الآن لتجميد الإنتاج، لدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار.. التجميد هو من الاحتمالات المفضلة ولكن ليس ضرورياً اليوم تحديداً.. وضع السوق يتحسن يوماً بيوم ولاحظنا الأسعار تبين ذلك".

شراكة استراتيجية

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وإن مستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية.

وقال وزير الطاقة م. خالد الفالح في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين، إن المملكة وقعت اتفاقاً مع روسيا من أجل التعاون في سوق النفط.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن التعاون مع المملكة يتضمن سبلاً لإحلال الاستقرار في أسواق النفط العالمية بما في ذلك الحد من إنتاج الخام.

ترحيب من المنتجين الآخرين

من جانبه أشاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بتوقيع المملكة وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط.

وكتب المزروعي على موقع تويتر "إننا نؤمن بأن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في ضوء حرص أكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين".

وأضاف "دولة الإمارات بصفتها منتجاً مسؤولاً في منظمة الأوبك حريصة أن تدعم وتساهم في أي جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية". كما رحبت الكويت عضو منظمة "أوبك" بالمشاورات السعودية الروسية حول النفط في اجتماعات قمة العشرين بالصين مؤكدة دعمها لنتائج هذا الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله إن الكويت تدعم أيضا نتائج هذه المشاورات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق، متوقعاً تعافي سوق النفط في الربع الأخير من هذا العام.

السعر العادل للبترول

في محاولة جديدة لإعادة الاستقرار لأسعار النفط المتأرجحة استطاعت المملكة بسياستها النفطية الثقيلة في الأسواق العالمية وروسيا باعتبارها من اكبر المنتجين خارج منظمة أوبك، استطاعوا ان يخرجوا باتفاق وصفه مختصون في أحاديثهم لـ "الرياض" بأنه الأهم في تاريخ الاتفاقيات البترولية العالمية خصوصاً، وأنه يجمع دولتين من اكبر الدول المنتجة للبترول، وأول اتفاق من نوعه يجمع المملكة صاحبة أكبر احتياطي بترولي عالمي واحد أعضاء منظمة أوبك، وبين روسيا اكبر المنتجين البترولين خارج المنظمة.

هذا الاتفاق وان بدا غير جديد حيث سبقه اعلان الدوحة الذي خرج بتوقيع مسودة قرار تقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير 2014 بين المملكة وفنزويلا وروسيا والذي قوبل بعدم التزام دول أخرى الأمر الذي أجهض مساعية مبكراً، إلا ان هذا الاتفاق الأخير الذي وقع في الصين يعتبر جديداً من حيث آلية عمله وبنوده التي قال عنها وزير الطاقة م. خالد الفالح انها تهدف الى تشجيع الآخرين على المشاركة معنا إضافة الى ان الاتفاقية تهدف لمراقبة أسواق النفط والعمل على استقرارها.

وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية د. راشد أبانمي ان الاتفاق السعودي الروسي هو اتفاق مبادئ قبل ان يكون اتفاق عمل، مبيناً أن هذه الاتفاق ليس جديداً فالسعودية وروسيا اتفاقا مسبقاً في الدوحة التي اخذت زمام المبادرة في ذلك الوقت بوساطة فنزولية. وأوضح أبانمي ان الاتفاق الروسي السعودي لا يعني انقياد الآخرين خلفه فقد نرى خروجاً عن هذا الاتفاق من دول أخرى، وزاد: الاعتقاد السائد ان روسيا ستضغط على حلفائها وكذلك السعودية غير عملي ولكن بلاشك اتفاق اكبر دولتين منتجه للبترول مهم جداً لاستقرار الأسواق وسيتجاوز او يتلافى كل الأخطاء التي كانت في اجتماع الدوحة وسيساهم في ارتفاع الأسعار على الأقل في المدى المنظور، مبيناً أن السعر العادل للبترول يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل.

من أبرز الاتفاقات النفطية

من جهته اعتبر الخبير النفطي حجاج بو خضور، أن هذا الاتفاق بالغ الأهمية، وأنه لم يأتِ بسهوله فهو نتيجة جهود عظيمة تكللت بتوقيع اتفاق يعد من ابرز الاتفاقات النفطية مؤخراً، إذ ان روسيا تعتبر من اكبر منتجي النفط خارج منظمة اوبك ولها ثقل كبير على توجيه أسعار النفط واستقرار أسواقه، مبيناً أنه لطالما كانت منظمة اوبك تسعى جاهدة لتحقيق مثل هذا الاتفاق، وزاد: من شأن هذا الاتفاق بصيغته وبنوده ان يعمل على استقرار أسواق النفط العالمية ومن ثم ارتفاع الأسعار الى معدلاتها الطبيعية.

وقال د. عمر كردي استاذ المحاسبة النفطية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالرغم من أن العديد من المحللين والمراقبين لأسواق الطاقة كانوا يتوقعون إعلانا يحمل في طيه اتفاقا بين المملكة وروسيا لوضع سقف للإنتاج النفطي، إلا أن الإعلان عن وضع خطوط عريضة للاتفاق الذي طرحه وزيرا الطاقة للبلدين يعتبر تاريخيا وفريدا من نوعه بكل المقاييس، فالمملكة وروسيا يعتبران اليوم من أكثر الدول المؤثرة في مجال الطاقة وإنتاج النفط تحديداً. لذا فإن مثل هذا الاتفاق يعطي تصوراً وإشارة على أن البلدين قادران فعلياً على كبح جماح الإنتاج في حال لزم الأمر في المستقبل وحسب ما يخدم مصلحتهما، وزاد: في رأيي أن الإعلان أيضاً يحوي إشارة للدول المصدرة من خارج منظمة أوبك أن المجال ما زال متاحاً لها للتعاون مع المملكة وروسيا لوضع منظومة تحكم في أسوق النفط أكثر فعالية وتخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مبيناً بأن المملكة غير مستعدة بأن تخفض أو تحد من إنتاجها النفطي ما دام هناك إمكانية حقيقية لدول من خارج منظمة أوبك لتستحوذ على حصصها في السوق العالمية دون ارتفاع في الأسعار، لذا فإن هذا الاتفاق اليوم يعتبر خطوة إيجابية وموفقة للبلدين في الاتجاه الصحيح.

د. راشد أبا نمي

حجاج بو خضور

د. عمر كردي