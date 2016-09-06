ولي ولي العهد بحـث مـع عـدد من القادة القضايا الإقليمية والدولية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة هانغتشو الصينية أمس، الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، والمستشارة الألمانية السيدة انغيلا ميركل، والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس البرازيل ميشيل تامر، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزار شريف، ورئيس وزراء إيطاليا السيد ماتيو رينزي. كما التقى سموه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وجرى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وقدم مون تعازيه في وفاة عدد من المواطنين الأبرياء إثر سقوط صواريخ ومقذوفات أطلقت من الأراضي اليمنية تجاه السعودية مؤخراً. وبعث ولي ولي العهد برقية شكر لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وقال سموه: أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال أعمال قمة العشرين. مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تساهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.