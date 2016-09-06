خاص بالصور والأسماء: نجوم شباب يمنحون القيادة لهذا الممثل

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس أوّل حفل رسميّ لإشهار رابطة "أبناء فناني الزمن الجميل"، وتمّ انتخاب المستشار ماضي نجل الفنان الراحل توفيق الدقن رئيساً للرابطة، بحضور مجموعة من أبناء أبرز نجوم الفن المصري في عالم التمثيل والغناء والتلحين، من أبرزهم أنجال استيفان روستى وفؤاد المهندس وعبد المنعم ابراهيم والملحن الكبير محمد الموجي.

الرابطة المصرية تمّ تأسيسها بمواجهة رابطة أخرى تتبع الأمم المتحدة، وتشارك في عضويّتها السيدة تهاني والدة الفنانة منى زكي. وتضمّ الرابطة كلّاً من ماضي توفيق الدقن ومريت عمر الحريري وسمية عبد المنعم إبراهيم ومحمد عبد الغني السيد وأحمد فؤاد المهندس وايمان محمد شوقي وفتحي رياض القصبجي وأحمد محمد رضا وهشام عبد العزيز محمود وإلهام علي الغندور وسلوى عبد المنعم إبراهيم ومحمود فوزي الحو وعمرو صلاح قابيل والدكتورة غنوة الموجي ومحمد عاشور وعبير استيفان روستى وطارق حسن عابدين وخالد حسن عابدين وسلطان شكوكو وهالة عبد الرحيم الزرقاني وجيني حامد مرسي ويويو ابنة عقيلة راتب والمخرج عادل ذكي وعبلة عادل خيري.

يذكر أن عقد تأسيس الرابطة يستهدف تكريم رموز الفن الجميل، وتخليد أعمالهم الفنية، وتأسيس متاحف تضمّ مقتنياتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الورثة في ما يتعلّق بالملكية الفكرية، ومنع استغلال هذه الرموز وأعمالها من دون الحصول على موافقات مكتوبة من الورثة.