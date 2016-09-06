كيلي كلاركسون تحتفل بمرور 14 عاماً على نجاحها وبداية American idol

احتفلت النجمة العالمية الأمريكية الشابة كيلي كلاركسون Kelly Clarkson بمرور 14 عاماً على فوزها ببرنامج American idol.

وهذا الاحتفال ليس خاصاً بنجاحها فقط، بل بانطلاق البرنامج أيضاً، إذ إنّها أول موهبة تفوز بهذا اللقب في أول موسم لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير في الولايات المتحدة في عام 2002.

وقد وجّهت كيلي الشكر إلى جميع معجبيها وللقائمين على البرنامج وإلى مؤسّس البرنامج المنتج الإنجليزي سايمون كول على تغيير حياتها للأجمل.

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