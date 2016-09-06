بالصور.. بيونسيه تحتفل بعيدها الـ 35 مع بيل كلينتون

صادف أمس الأحد 4 أيلول/سبتمبر عيد ميلاد النجمة العالمية بيونسيه Beyonce، التي أتمّت عامها الـ35. الاحتفال بهذا اليوم المميّز كان هذه السنة مختلفاً بعض الشيء، إذ إنّ السهرة لم تكن رومنسية، وعلى ضوء الشموع، كما توقع البعض، بل كانت صاخبة وحيوية إلى أقصى الحدود.

وقد حضرت بيونسيه مساء الأحد الحفل الخامس ليوم العمال، الذي أحياه زوجها مغني الراب جاي زي Jay Z، ضمن مهرجان made in America في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

ونشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون Bill Clinton، الذي حضر الحفل لتسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبادل الأحاديث مع بيونسيه وزوجها.

وتُعدّ بيونسه من أبرز الداعمات للمرشّحة هيلاري كلينتون Hillary Clinton، وشاركت في أيار/مايو بعشاء لجمع التبرّعات من أجل حملة هيلاري الانتخابية.

يُشار إلى أنّ بيونسيه شوهدت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء نزولها من على متن إحدى الطائرات الخاصّة في مدينة فريدريك بولاية ميريلاند، وكانت بصحبة ابنتها الصغيرة "بلو آيفي"، من أجل قضاء إجازة قصيرة مع عائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama في كامب ديفيد.



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