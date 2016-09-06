أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. بيونسيه تحتفل بعيدها الـ 35 مع بيل كلينتون

Google+ Print

الإثنين 05-09-2016 17:54

صادف أمس الأحد 4 أيلول/سبتمبر عيد ميلاد النجمة العالمية بيونسيه Beyonce، التي أتمّت عامها الـ35. الاحتفال بهذا اليوم المميّز كان هذه السنة مختلفاً بعض الشيء، إذ إنّ السهرة لم تكن رومنسية، وعلى ضوء الشموع، كما توقع البعض، بل كانت صاخبة وحيوية إلى أقصى الحدود.

وقد حضرت بيونسيه مساء الأحد الحفل الخامس ليوم العمال، الذي أحياه زوجها مغني الراب جاي زي Jay Z، ضمن مهرجان made in America في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

ونشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون Bill Clinton، الذي حضر الحفل لتسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبادل الأحاديث مع بيونسيه وزوجها.

وتُعدّ بيونسه من أبرز الداعمات للمرشّحة هيلاري كلينتون Hillary Clinton، وشاركت في أيار/مايو بعشاء لجمع التبرّعات من أجل حملة هيلاري الانتخابية.

يُشار إلى أنّ بيونسيه شوهدت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء نزولها من على متن إحدى الطائرات الخاصّة في مدينة فريدريك بولاية ميريلاند، وكانت بصحبة ابنتها الصغيرة "بلو آيفي"، من أجل قضاء إجازة قصيرة مع عائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama في كامب ديفيد.


بيونسيه تحطم الكاميرا على مسرح MTV

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي