أمل القبيسي تبحث سبل تعزيز التعاون مع صربيا

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي ميلوش بيرشيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والبرلمانية بين البلدين. وأكدت معالي القبيسي أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يجسد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية هذه العلاقات إلى مجالات أرحب. كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الصربي من خلال تفعيل الزيارات البرلمانية وإنشاء لجنة صداقة برلمانية بهدف تنسيق المواقف الثنائية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجهت معاليها دعوة إلى رئيسة البرلمان الصربي لزيارة المجلس الوطني الاتحادي والمشاركة في قمة رئيسات برلمانات العالم.

وتطرق اللقاء إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وإلى أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي وكبار مسؤولي البلدين.

دبلوماسية

وتلقت معالي الدكتورة القبيسي خلال لقائها السفير الصربي دعوة من رئيسة البرلمان الصربي لزيارة البرلمان الصربي، وقالت: «إن المجلس الوطني الاتحادي يحرص من خلال تفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة وتبني القضايا الوطنية والقضايا ذات الاهتمام العالمي والإنساني، خصوصاً خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية».

من جهته قال السفير الصربي: إن زيارة الرئيس الصربي إلى المجلس الوطني الاتحادي تجسد مدى ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة عالمية طيبة وما تحققه من نجاح في شتى المجالات وما تحظى به مسيرة الحياة البرلمانية من تقدير على المستوى العالمي في ظل الريادة التي سجلتها دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي بانتخابه أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ونقل السفير الصربي تهاني رئيس جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وإلى معالي الدكتورة القبيسي بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية يعد مثالاً لنجاح المرأة في المساهمة في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الإمارات لما يتوفر لديها من نهضة ثقافية، حيث يتم العمل على ترجمة كتاب عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيتم توزيعه في المنطقة ونشره قريباً، إضافة إلى كتاب عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.