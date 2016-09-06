نهيان بن مبارك يشيد بجهود رواد الأعمال في تمكين الطاقات الشابة

أثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، على جهود رواد الأعمال الذين يدعمون مسيرة التنمية المعرفية المستدامة وتمكين الطاقات الشابة في الدولة، مؤكداً أهمية تواصلهم المستمر مع رؤساء الصروح العلمية، ومشيراً إلى دعمه للجهود التي يبذلها رؤساء الجامعات من خلال ائتلاف المؤسسات العلمية الرائدة ورواد الأعمال والمعرفة والمسيرة العلمية المستمرة الذين يدركون أهمية تواصل القطاع الخاص بجميع طاقاته مع المؤسسات الأكاديمية لدعم الابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مجلسه في أبوظبي، أمس، المشاركين في المنتدى السنوي لائتلاف المؤسسات العلمية الرائدة في الدولة.

حضر مجلس سموه ممثلو ورواد الأعمال في القطاع الصناعي وقيادات أكاديمية وعلمية ورؤساء جامعات، إلى جانب ممثلي «مبادرة بنيان للمعرفة» التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

ويأتي اللقاء السنوي ضمن الاستعدادات لإطلاق منتدى المعرفة العربي في دورته الرابعة الذي تستضيفه الجامعة الأميركية في دبي 22 نوفمبر المقبل، بمساهمة من «مبادرة بنيان» للتمكين المعرفي وبناء القدرات الشبابية.

وبعقد المنتدى تحت عنوان «التكنولوجيا والابتكار.. أركان توليد المعرفة وبناء القدرات الشبابية والطريق لمستقبل مستدام لشبابنا الإماراتي»، وذلك مع التركيز على التنمية المعرفية المستدامة في الدولة، وتعزيز رأس المال البشري فيها المتمثل بفئة الشباب الواعد، لضمان دفع عجلة التنمية المعرفية والنمو المستمر للمجتمع.

ملتقى سنوي

ويستضيف «ائتلاف المؤسسات العلمية» سنوياً، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الرئيس الفخري لائتلاف «منتدى تنمية المعرفة العربي» الذي تتجسد فيه شراكة ثلاثية بين المؤسسات الأكاديمية المهمة في الدولة وكبار رجال الأعمال والخبراء الأكاديميين ورؤساء الجامعات والمسؤولين الحكوميين المعنيين بمجال توليد المعرفة والابتكار والإبداع. وتم خلال اللقاء تكريم كل من مشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، وموفق القداح، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماج، وبيير شويري، رئيس مجموعة الشويري، وحاتم نسيبة، رئيس شركة توتال، وذلك لدورهم في دعم الطاقات الشابة وتوليد المعرفة في الدولة.

وأكدت الدكتورة ندى مرتضى، الأمينة العامة لائتلاف المؤسسات العلمية الرائدة في الدولة، بحضور الدكتور محمد يوسف بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي، في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من القيادات العلمية والأكاديمية، أهمية المساعي المشتركة التي تعزز إمكانات الصروح العلمية، وبناء القدرات وتمكين الطاقات الشابة، إلى جانب الإسهام في مسيرة العطاء المعرفي المستدام.