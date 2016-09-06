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«خيرية محمد بن راشد» تقدّم «هدية العيد» لـ4370 أسرة

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«خيرية محمد بن راشد» تقدّم «هدية العيد» لـ4370 أسرة «خيرية محمد بن راشد» تقدّم «هدية العيد» لـ4370 أسرة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برنامجها الخيري تحت شعار هدية العيد الذي هدف إلى توفير كسوة العيد إلى 4370 أسرة في مختلف إمارات الدولة بقيمة مليون و510 آلاف درهم، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل الدولة وخاصة في مناسبات الأعياد.

صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي أضاف أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي انطلاقاً من رؤيتها في جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين وضمن حرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها.

وأوضح بوملحة أن المؤسسة قامت في هذا الصدد بتوقيع اتفاقية مع مجموعة محلات «ماكس» لتوفير4300 بطاقة أُعطيت للأسر المختارة والتي مكنتها من شراء احتياجات العيد للأطفال من محلات «ماكس» المنتشرة في أنحاء الدولة استعداداً لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بوملحة أن قائمة الأسر المستفيدة شملت الأسر المواطنة والوافدة، حيث تم تحديد الأسر المحتاجة وقيمة المساعدة المقررة بناء على الآلية التي وضعتها المؤسسة لتوزيع هذه البطاقات على الأسر المستحقة والتي تم إعداد كشوف بأسمائها بناءً على الدراسات المكتبية التي قام بإجرائها مسؤولو قسم المساعدات الداخلية بالمؤسسة، وكانت المؤسسة قد أعدت خطة زمنية لتوزيع هذه البطاقات.

وأكد بوملحة أن المؤسسة تمد أياديها البيضاء في مختلف المناسبات التزاماً منها بمساعدة الفقراء والمحتاجين وقضاء حاجاتهم ورعاية مصالحهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة قد دأبت على توزيع المساعدات في الأعياد حيث قامت بتوزيع كثير من المساعدات في رمضان وعيد الفطر المنصرم لإدخال الفرحة في قلوب الفقراء والمساكين.

توزيع اللحوم في

بدأت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أمس المرحلة الثانية من حملة توزيع اللحوم في محافظات مصر والتي تشمل القاهرة وأسوان والجيزة وسوهاج.

ويواصل فريق عمل المؤسسة الحملة لتغطي العديد من المحافظات الأكثر احتياجاً لرفع العناء عن كاهل الأسر المصرية في ظل تصاعد أزمة غلاء الأسعار وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وقال صالح زاهر مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة تعمل جاهدة على تقديم المساعدات والخدمات في المناطق النائية في صعيد مصر بما يليق بالمؤسسة التي تحمل اسم فارس العرب الذي يكن لمصر كل حب وتقدير.

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