سلطان بن زايد يؤكد ضرورة تعزيز العمل للحفاظ على التراث

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات ضرورة تعزيز مسيرة نادي تراث الإمارات والعمل الدؤوب من أجل إنجاح وتطوير دوره في الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة.

ودعا سموه خلال ترؤسه صباح أمس اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد في قصر سموه في ناهل في أبوظبي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الجماعي والتطوير للارتقاء بنوعية العطاء وتحقيق الأهداف برؤية جديدة وأفكار مبتكرة.

ووجه سموه بأن تظل مسيرة النادي منسجمة في غاياتها مع متطلبات التنمية الشاملة وضرورات الحفاظ على الهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تواصل خطط النادي وبرامجه وأنشطته ومبادراته تعزيز دوره في الحفاظ على التراث وتأصيله في المجتمع وتعزيزه في نفوس النشء.

كما وجّه بأهمية التعاون والتشاور والعمل الجماعي المنظم بما يفضي إلى الحلول الخلاقة والمبتكرة وبما يرسخ مبدأ تطوير القرار قبل اتخاذه.

وحث على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية وزيادة وتطوير مجالات وأوجه التعاون القائمة. وأبدى سموه ارتياحه الكبير للمستوى الذي وصل إليه النادي في أدائه لرسالته وتحقيق أهدافه وتطوره في أنشطته وفعالياته.