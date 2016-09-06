وضع حجر أساس مسار 2020 لمترو دبي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل وضع حجر الأساس لمشروع مسار 2020، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض اكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، بحضور عدد من الوزراء ومديري دوائر ومؤسسات حكومة دبي.

وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى موقع الحفل بالقرب من محطة المترو «نخيل هاربر أند تاور»، مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لاكسبو 2020.

رحلة عبر الزمن

بعد ذلك، شاهد سموه والحضور فيلماً بعنوان «رحلة عبر الزمن» في قاعة متعددة الشاشات بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة واستعرض الفيلم، الذي تضمن مقولات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي والتطور الكبير الذي شهدته في البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل على مدار 80 عاماً.

كما سلط الفيلم الضوء على المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات، حيث سيرتفع طول شبكة الطرق من 13338 مسرباً ــ كم في الربع الأول من العام الجاري إلى 14491 مسرباً ـ كم في عام 2020 وسيرتفع طول شبكة القطارات: «المترو والترام» من 85 كيلومتراً إلى 104 كيلومترات، كما سيرتفع إجمالي عدد محطات ومواقف وسائل النقل البحري من 32 محطة إلى 76 محطة، وسيرتفع عدد حافلات المواصلات العامة في الفترة ذاتها من 1518 حافلة إلى 1852 حافلة وستشهد الرحلات التي تجري بواسطة وسائل النقل الجماعي نمواً كبيراً وسترتفع من 15.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى 20% في عام 2020.

وتضمن الفيلم استعراضاً «لمسار 2020»، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر ومحطة في موقع اكسبو وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يصل تعدادها لأكثر من 270 ألف نسمة مثل الحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وعقارات جميرا للجولف ومجمع دبي للاستثمار وتقدر المدة الزمنية للرحلة من مرسى دبي إلى محطة مترو اكسبو بنحو 16 دقيقة فقط.

فرص الشباب

كما شاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور ثلاثة عروض: الأول عن الفرص المتاحة للشباب التي يوفرها معرض اكسبو 2020 من خلال تخصيص نحو خمسة مليارات درهم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الثاني عن مستقبل النقل وتعزيز أنظمة التنقل الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان في وسائل المواصلات المختلفة ويعد «مسار 2020» نموذجاً في توظيف التقنيات الذكية لتسهيل حركة انتقال السكان وزيادة إنتاجية الفرد والحفاظ على الموارد الطبيعية، أما العرض الثالث فتناول موضوع الاستدامة البيئية الذي يعد محوراً رئيساً في استراتيجية النقل لمعرض اكسبو 2020، حيث تتضمن الخطة الرئيسة الاستفادة القصوى من منظومة النقل الجماعي في وصول الزوار لموقع المعرض.

بدء الأعمال

وفي ختام الحفل، أزاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الستار عن مجسم «لمسار 2020» ووضع حجر الأساس إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع ويتوقع البدء بعملية التشغيل التجريبي في الربع الأخير من عام 2019 على أن يبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من عام 2020 وتحديداً في تاريخ 20/5/2020 أي قبل خمسة أشهر من افتتاح معرض اكسبو 2020.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات تحفة فنية مستوحاة من شعار اكسبو دبي 2020، أبدعها المصمم العالمي توماس ميديكوس فعندما تدور التحفة الفنية يظهر شعار اكسبو 2020 بكل زاوية قائمة بدرجة 90 مع توزيع الشرائح الزجاجية البالغ عددها «1000» شريحة مرسومة ومقطعة باليد على «100» لوحة زجاجية وجرى إنتاج الشرائح الزجاجية بالتقنية المستخدمة في النوافذ الزجاجية المزينة بالرسوم نفسها.

إرساء

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أرست في نهاية شهر يونيو الماضي عقد مشروع مسار 2020 وشراء 50 قطاراً على تحالف «إكسبولينك» الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بكلفة 10.6 مليارات درهم.

وتقدر الطاقة الاستيعابية «لمسار 2020» بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين «23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة»، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2020 ويرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما اظهرت الدراسات قيام قرابة 35 ألف زائر يومياً باستخدام محطة اكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الأسبوع ويمثل هذا العدد قرابة 20% من اجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض اكسبو.