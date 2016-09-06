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حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير جمهورية فيجي

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حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير جمهورية فيجي حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير جمهورية فيجي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس كاملش براكاش سفير جمهورية فيجي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لسفير فيجي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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