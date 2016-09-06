أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – إسبانيا تسحق ليشتنشتاين بالثمانية.. وإيطاليا تدك إسرائيل بثلاثية

Google+ Print
بالفيديو – إسبانيا تسحق ليشتنشتاين بالثمانية.. وإيطاليا تدك إسرائيل بثلاثية بالفيديو – إسبانيا تسحق ليشتنشتاين بالثمانية.. وإيطاليا تدك إسرائيل بثلاثية

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بنتيجة كبيرة باكتساح ليشتنشتاين بثمانية أهداف دون رد.

واستضاف الماتادور منافسه ليشتنشتاين يوم الاثنين لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا كل من إيطاليا وإسرائيل وألبانيا ومقدونيا.

افتتح دييجو كوستا أهداف اللاروخا في الدقيقة العاشرة قبل أن تبدأ الحفلة الإسبانية فسجل سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ديفيد سيلفا الهدف الثالث ثم فيتولو الرابع في الدقيقة 60، قبل أن يعود كوستا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لإسبانيا في الدقيقة 66.

وفي الدقيقتين 82 و83 سجل ألفارو موراتا هدفين متتاليين، قبل أن يتم ديفيد سيلفا الحفلة بهدفه الشخصي الثاني والثامن لفريقه في الدقيقة 90.

شاهد أهداف المباراة

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت تغلب منتخب إيطاليا على مضيفه إسرائيل بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح جرازيانو بيللي أهداف اللقاء في الدقيقة 14 لصالح إيطاليا، قبل أن يسجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني من ركلة جزاء للأتزوري في الدقيقة 31.

وقلص تال بن حاييم النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 55 حصل جيورجيو كيلليني على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين.

وأنهى شيرو إيموبيللي المباراة لصالح إيطاليا بتسجيله للهدف الثالث لإيطاليا في الدقيقة 83.

شاهد أهداف المباراة

وفي آخر المباريات التي أقيمت في ذات التوقيت لصالح نفس المجموعة تم إلغاء مباراة ألبانيا ومقدونيا والتعادل بهدف لمثله هو المسيطر على اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسوف يتم استكمال المباراة يوم الثلاثاء منذ اللحظة التي توقفت عندها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين