بالفيديو – إسبانيا تسحق ليشتنشتاين بالثمانية.. وإيطاليا تدك إسرائيل بثلاثية

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بنتيجة كبيرة باكتساح ليشتنشتاين بثمانية أهداف دون رد.

واستضاف الماتادور منافسه ليشتنشتاين يوم الاثنين لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا كل من إيطاليا وإسرائيل وألبانيا ومقدونيا.

افتتح دييجو كوستا أهداف اللاروخا في الدقيقة العاشرة قبل أن تبدأ الحفلة الإسبانية فسجل سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ديفيد سيلفا الهدف الثالث ثم فيتولو الرابع في الدقيقة 60، قبل أن يعود كوستا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لإسبانيا في الدقيقة 66.

وفي الدقيقتين 82 و83 سجل ألفارو موراتا هدفين متتاليين، قبل أن يتم ديفيد سيلفا الحفلة بهدفه الشخصي الثاني والثامن لفريقه في الدقيقة 90.

شاهد أهداف المباراة

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت تغلب منتخب إيطاليا على مضيفه إسرائيل بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح جرازيانو بيللي أهداف اللقاء في الدقيقة 14 لصالح إيطاليا، قبل أن يسجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني من ركلة جزاء للأتزوري في الدقيقة 31.

وقلص تال بن حاييم النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 55 حصل جيورجيو كيلليني على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين.

وأنهى شيرو إيموبيللي المباراة لصالح إيطاليا بتسجيله للهدف الثالث لإيطاليا في الدقيقة 83.

شاهد أهداف المباراة

وفي آخر المباريات التي أقيمت في ذات التوقيت لصالح نفس المجموعة تم إلغاء مباراة ألبانيا ومقدونيا والتعادل بهدف لمثله هو المسيطر على اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسوف يتم استكمال المباراة يوم الثلاثاء منذ اللحظة التي توقفت عندها.