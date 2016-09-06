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بالفيديو - ويلز تكتسح مولدوفا برباعية.. وبيل يكتب التاريخ

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بالفيديو - ويلز تكتسح مولدوفا برباعية.. وبيل يكتب التاريخ بالفيديو - ويلز تكتسح مولدوفا برباعية.. وبيل يكتب التاريخ

(إفي): اكتسح الويلزي يوم الاثنين ضيفه المولدوفي برباعية نظيفة في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 ، بينما فرضت أيرلندا التعادل على صربيا بهدفين لمثلهما.

وعلى ملعب كارديف سيتي تمكنت ويلز من تحقيق فوز عريض تصدرت به المجموعة في مباراة سجل فيها سام فوكس (ق38) وجو ألن (ق44)، فيما تكلف جاريث بيل نجم ريال مدريد بتسجيل الهدفين الآخرين (ق51) وفي الوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني.

وأصبح لا يفصل بين عن أيان راش الهداف التاريخي لويلز سوى أربعة أهداف فقط ليكون هو هداف بلاده على مر التاريخ.

وعكرت أيرلندا أمسية مضيفتها صربيا في المباراة التي احتضنها ملعب رايكو ميليتش حيث كانت من بادرت بالتسجيل مبكرا (ق3) عبر جيف هيندريك، ولكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل فيليب كوستيتش (ق62).

وبعدها بسبع دقائق تمكنت صربيا من التقدم لأول مرة في المباراة عبر ركلة جزاء سجلها توشان تاديتش، لكن الأيرلنديون كان لهم رأي أخر حيث أدركوا التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق عبر دارل ميرفي.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت تمكنت خلاله النمسا في وقت سابق اليوم من الفوز على مضيفتها جورجيا بهدفين لواحد في نفس المجموعة.

وبهذه الطريقة تتصدر ويلز المجموعة الرابعة تليها النمسا ولكل منهما ثلاث نقاط ثم تأتي أيرلندا صربيا وبعدهما جورجيا ومولدوفا.

شاهد أهداف مباراة ويلز ومولدوفا

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فيديو اليوم السابع

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