بالفيديو – تركيا تجبر كرواتيا على التعادل.. وكوسوفو تحصد أول نقطة في تاريخها

(إفي): سقط منتخب كرواتيا اليوم في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه التركي على ملعب ماكسيمير في العاصمة زغرب، ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

اتسمت المباراة بالسرعة والمحاولات الهجومية، وبرز من المنتخب التركي اللاعب الواعد إيمري مور (19 عاما)، في حين ظهر لاعبي وسط كرواتيا لوكا مودريتش، أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، وإيفان راكيتيتش، اللاعب الأساسي للغريم التقليدي برشلونة، بمستوى مميز للغاية.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ضربة جزاء حصل عليها مودريتش بذكاء ومهارة، سددها زميله راكيتيتش أرضية جميلة على يسار حارس تركيا الذي ارتمى إلى اليمين (ق 44).

وعادل الأتراك النتيجة بعدها بدقيقة واحدة فقط من ركلة حرة مباشرة حصل عليها مور بمهارته، وسددها هاكان تشالهان أوغلو لتصطدم برأس أحد لاعبي كرواتيا لتغير اتجاهها وتسكن الزاوية اليسرى لمرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ضغط المنتخب الكرواتي منذ بداية الشوط الثاني في محاولة للفوز بنقاط المباراة ونفذ العديد من الهجمات الخطيرة التي أهدرت بسبب تسرع لاعبيه أو تعاطف العارضة مع ضيفه أو تألق الحارس التركي، في شوط امتد لست دقائق إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي.

وشهدت الدقيقة 63 خروج راكيتيتش ومشاركة مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي بدلا منه، في حين تم استبدال مور باللاعب فولكان شين (ق 84).

جدير بالذكر أن التركي أردا توران، لاعب برشلونة، حضر المباراة من المدرجات، بعد أن استبعده المدرب فاتح تريم من القائمة التي استدعاها بداعي أنه "لا يتماشى مع طريقة لعب المنتخب التركي"، على الرغم من تألقه مع الفريق الكتالوني حتى الآن في مطلع الموسم الحالي.

وفي نفس المجموعة، سيطرت نفس النتيجة (1-1) على مبارتي فنلندا وضيفه كوسوفو، الذي يخوض أول تصفيات في تاريخه، على ملعب هلسنكي الأولمبي، ومباراة أوكرانيا، المضيف، مع أيسلندا على مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي في العاصمة كييف.

سجل هدف المنتخب الفنلندي، قلب دفاعه بولوس أراجوري (ق 18)، وتعادل لكوسوفو لاعب خط الوسط فولان بيريشا (ق 61) من ضربة جزاء، في حين سجل لأيسلندا مهاجمه ألفريد فينبوجاسون (ق 6)، وعدل النتيجة لأصحاب الأرض لاعب الوسط أندري يارمولينكو (ق 41).

وبهذه النتائج، يتساوى جميع المنتخبات في النقاط (نقطة وحيدة) وفي الأهداف، لتظل الأمور كما هي بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى.

شاهد أهداف مباراة كرواتيا وتركيا