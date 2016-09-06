جاريث بيل بعد الفوز الأول في رحلة المونديال: الآن نستكمل كتابة التاريخ

(إفي): قدم جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز لكرة القدم، التهنئة لزملائه بعد البداية الرائعة لمنتخب التنانين وفوزهم الكبير على مولدوفا بنتيجة 4-0 في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، مؤكدا "الأن نستكمل كتابة التاريخ".

وقال بيل في تصريحاته لقناة (سكاي سبورتس) عقب المباراة "كنا ندرك أنها ستكون مباراة معقدة أمام منافس يجيد التكتل الدفاعي.. ولكننا تعلمنا كيف نواجه فرقا تلعب بهذا الأسلوب".

وأضاف النجم الويلزي، الذي أحرز هدفين في المباراة وصنع آخر، "نحن نتطور منذ وقت طويل كفريق، ونحن نستكمل هذا التطور. ما حدث في فرنسا (بطولة يورو 2016) كان تاريخيا، ولكن هذا أصبح من الماضي، والآن نحن نستكمل كتابة التاريخ".

وبدأ منتخب ويلز، المصنف رقم 165 عالميا والذي وصل لدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال بمباراة مليئة بالأهداف أمام المنافس الضعيف مولدوفا.

واستطاع بيل تسجيل الهدفين الثالث والرابع لويلز في المباراة، كما صنع الهدف الأول لمهاجم فريق بيرنلي الإنجليزي، سام فوكس، بعرضية رائعة أسكنها فوكس الشباك برأسه، في حين سجل لاعب وسط فريق ستوك سيتي الانجليزي أيضا، جو ألين، الهدف الثاني من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وتابع بيل "من المهم دائما أن نبدأ (المشوار) بالفوز. نحن نريد أن نستغل الحالة الجيدة لنا منذ اليورو وان نواصل انتصاراتنا".

وإذا ما نجح منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم في روسيا عام 2018 ، فستكون المرة الأولى له منذ نسخة 1958 بالسويد.