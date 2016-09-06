كوستا بعد الفوز 8-0 : كنت أعلم أن الأهداف ستأتي

(إفي): قال دييجو كوستا مهاجم المنتخب الإسباني إن الدعم الذي حصل عليه من زملاء فريقه في الأيام الأخيرة كان هاما للغاية، وذلك عقب تسجيله هدفين في مواجهة ليشتنشتاين التي انتهت لصالح "لاروخا" بثمانية نظيفة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة التي كانت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا "الدعم لم يكن فقط من المدرب بل زملائي الذين لم يتخلوا عني أبدا. في الوقت الحالي تسير الأمور بصورة جيدة".

وأضاف المهاجم صاحب الأصول البرازيلية "المهاجم يحتاج للتسجيل. أعتقد أنني الآن أشارك بصورة أكبر في اللعب. كنت أعرف أن الأهداف ستأتي".

وأكمل كوستا الذي كان منذ عدة أيام أثار موجة من الجدل بسبب تصريحات ضد الصحافة الإسبانية اعتبر فيها أنها تتحامل عليه لكونه مجنسا "لا يمكنني الشكوى أبدا من زملاء الفريق. أشكرهم على كل الدعم الذي قدموه. الانتقادات طبيعية وفي المنتخب حيث تكون مطالبا دائما بالمزيد".

وبفوزها العريض تصدرت إسبانيا المجموعة السابعة وخلفها إيطاليا في المركز الثاني التي فازت على إسرائيل بثلاثة أهداف لواحد.