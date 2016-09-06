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ضبط صاحب مستودع دقيق لتخزين طن و770 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

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ضبط صاحب مستودع دقيق لتخزين طن و770 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ضبط صاحب مستودع دقيق لتخزين طن و770 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

>قنا - هند المغربي

تمكنت وحدة مباحث تموين مديرية أمن قنا، من ضبط صاحب مستودع للدقيق بتهمة حيازة كمية من الدقيق البلدى المدعم تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر.

تلقي اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "عبد الاخر ب ا" صاحب مستودع دقيق بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بعد ورود معلومات بتجميعه الدقيق المدعم تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء وعثر بحوزته على طن و 770 كيلو جرام دقيق بلدى قبل بيعه فى السوق السوداء. 

جارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

 


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