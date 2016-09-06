خالد صلاح:الإعلام مدرك لتحديات الدولة وكل مسئول لم يقم بدوره شريك بالمؤامرة

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، إن الإعلام فى مصر مدرك تماما لطبيعة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء من ناحية الإرهاب أو الأوضاع الاقتصادية، أو وجود مؤامرة حقيقية أو التحديات الموروثة من 30 سنة.

وأوضح خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أنه لا يجب على الوزراء والأجهزة التنفيذية والمحافظين والمحليات، أن يعتبروا النقد الموجه إليهم، تعطيل لمسار الأمن القومى المصرى، مضيفا:"لما بنكلم شريف إسماعيل أو محافظ أو رئيس جهاز أو مسئول، فيرد "أنت مش عارف التحديات اللى فى البلد!".

وتابع:"حضرتك.. إحنا مدركين طبيعة التحديات، وعايشين ونايمين عليها ليل نهار، لكن إدراك طبيعة التحديات لا يعفى سيادتك من مسئوليتك الوطنية والقانونية والوظيفية فى إنك تقوم بمهام منصبك على الوجه الأكمل"، كما أن إدراك طبيعة التحديات، لا تسمح أبدا للإعلام والإعلاميين أن يتجاهلوا عرض مشكلات المواطنين كى يتم حلها.

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون الإعلام فى مصر مدرك لطبيعة التحديات وأننا نُحارب ونُحاصر ويجب تجاوز مشكلاتنا الكبيرة، وبين أن الإعلام فى مصر ينحاز لقضايا الناس وهمومهم، ويحاسب كل مسئول تنفيذى لا يقوم بمهامه الأصلية الحقيقية على الأرض"، مؤكدا أن حساب هؤلاء المسئولين بالمعلومات والمستندات والأوراق والأدلة وليس بامتلاكه سلطة للعقاب.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن وزير التربية والتعليم عندما يكون غير جاهز لتحديات العام الدراسى الجديد، فيصبح هو الذى لم يدرك طبيعة التحديات وليس الإعلام، ويفتح الباب للمؤامرة، مؤكدا أن كل مسئول تنفيذى لم يقم بدوره فى رصد الأزمات منذ البداية على الوجه الأكمل فى الفترة الحالية "هو شريك فى المؤامرة"، كما أن كل مسئول تنفيذى يريد تعليق الأخطاء على شماعة أن 30 عاما قبله كانت كلها مشكلات ولا يستطيع عمل شئ، "شريك فى المؤامرة".