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متسابقات "ملكة جمال مصر" : انتقادات صورنا على مواقع التواصل "ضحكتنا"

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متسابقات "ملكة جمال مصر" : انتقادات صورنا على مواقع التواصل "ضحكتنا" متسابقات "ملكة جمال مصر" : انتقادات صورنا على مواقع التواصل "ضحكتنا"

>كتب رامى المصرى

أعربت المرشحات لمسابقة جمال 2016، عن استيائهن من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعى والانتقادات الموجهة لهن، لافتين إلى أنهن تجاهلهن ذلك الهجوم بـ"الضحك".

وقالت سلمى هشام، إحدى المتسابقات، خلال حوارها مع الاعلامى وائل الابراشى ببرنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إنها لم تنظر إلى الانتقادات الموجهة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أن كل التعليقات التى تم تداولها كانت تصيبهن بالضحك ولم تأخذها أحدهن على محمل الجد .

وأوضحت سلمى، أن تلك التعليقات كانت دافعًا لهن فى للاستمرار فى المسابقة، مشيرة إلى أن الجمال عملية نسبية، والمنتقدين للمتسابقات لم يشاهدوا جمالهن ولا يجوز إصدار الأحكام من خلال الصور.

فيما أشارت "ميراى عازر"، إحدى متسابقات ملكة جمال مصر، إلى أنها ستتبنى قضية حقوق الحيوان فى مصر لحمايتها من التعذيب، لافتةً إلى أنها تقوم بعلاج الحيوانات المصابة والمريضة وتسلمها لأى شخص قادر على تبنيها والإنفاق عليها بعد ذلك، قائلة: أنا مسميّنى  فى الكلية "البنت بتاعت الكلاب"، فيما أكدت مرشحات "ملكة جمال مصر" أنهن اشتركن فى المسابقة، ليصبحن قدوة للمجتمع .


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