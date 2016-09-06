التوت الأبيض علاج للعديد من الأمراض الخطيرة.. أبرزها السكر والأورام

التوت الأبيض منتشر فى كل مكان تقريبا، وعلى الرغم من أن أصله فى الصين فقد قام المستعمرون بزرع هذا النبات فى جميع الدول، فى محاولة لتطوير صناعة الحرير.

يتم استخدام شجرة التوت فى الأخشاب، والفواكه لتغذية دودة القز، ومع ذلك، فإن التوت مفيد للغاية لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكر وحتى الأورام.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي "Healthfood star"، فقد ثبت أن هذا النبات المعجزة يمكن أن يكون مفيدا جدا فى علاج مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول، ونزلات البرد الشائعة، وآلام العضلات والمفاصل، والتهاب المفاصل، والإمساك، ورنين الأذان، والدوخة، وفقدان الشعر والشيب المبكر.

وأوضح التقرير أن التوت الأبيض يحتوى على مركبات لها آثار مشابهة للأدوية المستخدمة لمرض السكر من النوع 2، وتعمل على بطء هضم السكر فى الأمعاء والدم، وهذا يساعد على التحكم فى مستويات السكر فى الدم.

وعلاوة على ذلك، فهو غنى بالأحماض العضوية، وفيتامين C، والبكتين، والألياف، والكاروتين والسكر، ويمكن لهذه العناصر الغذائية أن تكون علاج فعال التهاب اللوزتين، السعال والحمى والإسهال والصداع والالتهابات.