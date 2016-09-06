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ضبط 42 طن أسمدة كيماوية وملح داخل ثلاثة مصانع غير مرخصة فى بنى سويف

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ضبط 42 طن أسمدة كيماوية وملح داخل ثلاثة مصانع غير مرخصة فى بنى سويف ضبط 42 طن أسمدة كيماوية وملح داخل ثلاثة مصانع غير مرخصة فى بنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

 تمكنت وحدة مباحث ، بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، من ضبط 20 طن أسمدة كيماوية داخل مصنعين بدون ترخيص، و22 طن ملح داخل مصنع بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب لمديره المسئول "مصطفي .ا" لإدارتة مصنع بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ علي كمية 3 طن أسمدة (كيماوي)، و 5750 من العبوات الفارغة وتحرر بذلك المحضر رقم 17697 جنح مركز بني سويف. 

كما تم ضبط  مصنع أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب لمديره المسئول "محمد .ج" لإدارتة مصنع بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ علي الكمية الموجودة وهي 17 طن أسمدة زراعية (كيماوي) وتحرر بذلك المحضر رقم 17695 جنح مركز بني سويف.

 

 


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مصر 365

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