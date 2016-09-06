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القبض على مطلوبين بحوزتهما بندقية اليه و3 خزائن وذخيرة واقراص مخدرة بقنا

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القبض على مطلوبين بحوزتهما بندقية اليه و3 خزائن وذخيرة واقراص مخدرة بقنا القبض على مطلوبين بحوزتهما بندقية اليه و3 خزائن وذخيرة واقراص مخدرة بقنا

>قنا - هند المغربى

تمكنت وحدة مباحث قنا من ضبط عاطل سابق لاتهامه فى قضيتى سلاح وإتلاف والمطلوب فى واقعة سرقة بالاكراه، وكان بحوزته سلاح نارى وخزائن وذخيرة بدون ترخيص، كما تم ضبط آخر بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهما بقنا.

 

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كلا من علاء ع م 34 سنه عاطل من قرية الطويرات التابعه لمركز قنا سابق  اتهامة في قضيتى سلاح و اتلاف ، والمطلوب في واقعه سرقة بالاكراه و بحوزته بندقيه أليه و 3 خزائن و 40 طلق نارى. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات بعد التحفظ على المتهمان والمضبوطات.

 


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