برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

لا تندم على ما فعلته مع أى شخص، غستجد عوضك فى أشياء كثيرة، أنت لا تعرف المجاملات فى العمل لذلك يغضب منك الكثيرين، حاول ان تكون اكثر مرونة ولا تتهاون فى حق نفسك، فأنت لم تعد قادراً على تحمل الضغوط المهنية والنفسية أكثر من ذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

مكالمة من شخص قريب على قلبك تغير من حالتك ا لمزاجية اليوم، الحديث مع بعض الأشخاص يكون إحدى الأسباب التى تحقق لك الراحة وتغير من حالتك المزاجية إلى الأفضل، لا تتعود الغياب على أصدقائك مادمت تعرف أن راحتك ستتحقق معهم.

على الصعيد الصحى..

لا نفسك للمشروبات المنبهة والمسكنات، انت تحتاج على زيارة عاجلة للطبيب حتى لا تتفاقم مشكلاتك الصحيةن التى لا تستطيع حلها بسبب الإهمال، حاول أن تقلل من تناولك للمشروبات المنبهة وخاصة القهوة؟

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش بشكل غير مستقر بسبب عدم القدرة على مصارحة زملائه بالأزمات المتتاليةن والحاجة للتواجد مع الأصدقاء بشكل مستمر أصبحت ملحة بعد تأثيرها الجيد عليك.