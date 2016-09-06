أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>

برج الحمل على الصعيد المهنى..

لا تندم على ما فعلته مع أى شخص، غستجد عوضك فى أشياء كثيرة، أنت لا تعرف المجاملات فى العمل لذلك يغضب منك الكثيرين، حاول ان تكون اكثر مرونة ولا تتهاون فى حق نفسك، فأنت لم تعد قادراً على تحمل الضغوط المهنية والنفسية أكثر من ذلك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

مكالمة من شخص قريب على قلبك تغير من حالتك ا لمزاجية اليوم، الحديث مع بعض الأشخاص يكون إحدى الأسباب التى تحقق لك الراحة وتغير من حالتك المزاجية إلى الأفضل، لا تتعود الغياب على أصدقائك مادمت تعرف أن راحتك ستتحقق معهم.

 

على الصعيد الصحى..

لا نفسك للمشروبات المنبهة والمسكنات، انت تحتاج على زيارة عاجلة للطبيب حتى لا تتفاقم مشكلاتك الصحيةن التى لا تستطيع حلها بسبب الإهمال، حاول أن تقلل من تناولك للمشروبات المنبهة وخاصة القهوة؟

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش بشكل غير مستقر بسبب عدم القدرة على مصارحة زملائه بالأزمات المتتاليةن والحاجة للتواجد مع الأصدقاء بشكل مستمر أصبحت ملحة بعد تأثيرها الجيد عليك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى