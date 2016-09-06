برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج العذراء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء اليوم أنت قادر على التوصل إلى حل ناجع للمشاكل المالية الخاصة بك ، وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل.
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى يحتاج للدعم ، حيث يتطلب الامر منك الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك اليوم ، فاذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة فعليك أن تكون حذر لكل ما تقوله .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج العذراء حالتك المزاجية سيئة و للخروج من هذه الحالة من الافضل ان تعطى المزيد من الوقت لليوجا و التأمل .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم انت قادر على اقناع كل من حولك بوجه نظرك ، بالضافة الى انك سوف تلتقى بأشخاص جدد سيكونوا سببا أساسيا فى إتاحة بعض فرص الجديدة والمناسبة لك.
>