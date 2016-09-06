برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج السرطان على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يسير بخطى ثابتة ، فاجتهادك فى تنفيذ المهام التى تك تكليفك بها يجعلك محط اشادة من قبل مديريك .
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج رائع و يسير بخطى مستقرة ، فالحب والرومانسية يزينان حياتك انت و الشريك ، وستفاجئ الفترة المقبلة بالكثير من التغيرات الايجابية فى شكل هذ العلاقة .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج السرطان حالتك الصحية جيدة جدا بفضل اهتمامك بتناول طعام صحى و النوم بعمق لساعات طويلة ، عليك ايضا ان تعطى لنفسك وقت من أجل ممارسة الرياضة و خاصة الرياضات المائية .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك عدد من اقاربك سيعاونونك فى احدى المشاريع الكبرى ، عليك ان تفكر جيدا فى أى قرار قبل اتخاذه .
>