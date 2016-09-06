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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يسير بخطى ثابتة ، فاجتهادك فى تنفيذ المهام التى تك تكليفك بها يجعلك محط اشادة من قبل مديريك .

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج رائع و يسير بخطى مستقرة ، فالحب والرومانسية يزينان حياتك انت و الشريك ، وستفاجئ الفترة المقبلة بالكثير من التغيرات الايجابية فى شكل هذ العلاقة .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان حالتك الصحية جيدة جدا بفضل اهتمامك بتناول طعام صحى و النوم بعمق لساعات طويلة ، عليك ايضا ان تعطى لنفسك وقت من أجل ممارسة الرياضة و خاصة الرياضات المائية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك عدد من اقاربك سيعاونونك فى احدى المشاريع الكبرى ، عليك ان تفكر جيدا فى أى قرار قبل اتخاذه .


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