برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يسير بخطى ثابتة ، فاجتهادك فى تنفيذ المهام التى تك تكليفك بها يجعلك محط اشادة من قبل مديريك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج رائع و يسير بخطى مستقرة ، فالحب والرومانسية يزينان حياتك انت و الشريك ، وستفاجئ الفترة المقبلة بالكثير من التغيرات الايجابية فى شكل هذ العلاقة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان حالتك الصحية جيدة جدا بفضل اهتمامك بتناول طعام صحى و النوم بعمق لساعات طويلة ، عليك ايضا ان تعطى لنفسك وقت من أجل ممارسة الرياضة و خاصة الرياضات المائية .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك عدد من اقاربك سيعاونونك فى احدى المشاريع الكبرى ، عليك ان تفكر جيدا فى أى قرار قبل اتخاذه .