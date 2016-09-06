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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد مستقر لحد كبير ، انت انسان تستطيع تحمل المسئوليه و شخصيتك القوية تجعلك دائما محط انتباه الكثيرين من زملائك فى العمل .

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير ، ولتجنب حدوث المزيد من القلق و الاضطراب عليك بالتعامل بحكمة شديدة مع الشريك ، و اعلم ان النقاش والتفاهم هم اساس حل المشاكل .

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد عليك ان تتأكد من تجنب الأطعمة الغير المرغوب فيها اليوم مثل الاطعمة المقلية و الوجبات السريعة حتى لا تصاب باضطرابات فى الجهاز الهضمى .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة ستشهد ضائقة مالية ولكنك ستجد الحل المناسب لها ، فابتعد عن انفاق المال ببذخ.

 


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