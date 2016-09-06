أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

السلوكيات الخاصة بك فى وضع جيد اليوم استخدمها لكسب خاص، فحافظ على لغة جسدك ايجابية فمن المحتمل جداً أن تبدأ فى فرصة جديدة وفى نهاية الشهر قد تحصل على مكسب غير متوقع.

 

على الصعيد العاطفى

تاخذ وقت للتعبير عن الحب الذى بقلبك فشريك حياتك يحن للاهتمام والراحة ، فالعاطفة تنبت من جديد فى علاقتك التى تلاشت تدريجياً.

 

على الصعيد الصحى

اليوم عليك سحب نفسك من السرير والذهاب لبعض تدريبات اللياقة فيتم تخزين الكثير بالنسبة لك فى المستقبل، وفقط عندما كنت تتمتع بصحة سليمة سوف تكون قادر على جنى الفوائد.

 

توقعات علماء الأبراج

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير وإعادة انتاجه على طريقتك الخاصة، التغييرات فى المنزل يمكن التنبؤ بها تماما، يمكن أن تقوم بنقله إلى مكان جديد بحثاً عن المزيد من العزاء وبحثاً عن فرص أفضل للنمو.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى