برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

فرصة عمل نادرة تدق باباك اليوم، الفكرة تبدو محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، ولكن إذا كنت تعمل على ذلك فيمكنك أن تعطى منعطفاً جديداَ إلى حياتك المهنية فالوقت مناسب لتحمل المخاطر .

على الصعيد العاطفى

الفلك ينبئك بقدوم بعض الصراعات فى الحب فلا تتفاعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة، إلى أن تتخذ القرار المناسب.

على الصعيد الصحى

اليوم هو الوقت المثالى لبدء نظام صحى صارم، فالأمر ضرورى للاستمتاع بالحياة بأقصحى حد ممكن، فمن المتوقع أن تكثف التدريب الخاص بك.

توقعات علماء الأبراج

اليوم تشعر أنك بحاجة لتكريس عملك، الأمر الذى يجعلك تشعر بالمزيد من الإنجاز والنتيجة هى ان تشعر على المزيد من التقدير سواء فى المنزل أو مكان العمل.