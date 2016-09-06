برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

على الصعيد المهني:

اليوم مثالى فى تقديم الأفكار الجديدة والمختلفة فى عملك ، فطاقتك عالية اليوم وعليك استغلالها بشكل جيد لزيادة قدراتك ومهاراتك

على الصعيد العاطفي:

الوقوع فى الحب لا يكفى ، عليك اثبات حبك كل فترة لشريك حياتك باستخدام هدية بسيطة أو مفاجاءة لتجديد علاقتكما.

على الصعيد الصحي:

ضغوط العمل تزداد عليك يوما بعد يوم، فعليك الإهتمام بصحتك أكثر من ذلك لتستطيع التحمل والاستمرار.

توقعات علماء الفلك :

تتفاجئ اليوم بكراهية وعداوة البعض لك ، ولكن كن ذكيا وحذرا فى التعامل معم، فسيحاولون إيقاعك فى المشكلات.