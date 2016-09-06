برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:
اليوم مثالى فى تقديم الأفكار الجديدة والمختلفة فى عملك ، فطاقتك عالية اليوم وعليك استغلالها بشكل جيد لزيادة قدراتك ومهاراتك
على الصعيد العاطفي:
الوقوع فى الحب لا يكفى ، عليك اثبات حبك كل فترة لشريك حياتك باستخدام هدية بسيطة أو مفاجاءة لتجديد علاقتكما.
على الصعيد الصحي:
ضغوط العمل تزداد عليك يوما بعد يوم، فعليك الإهتمام بصحتك أكثر من ذلك لتستطيع التحمل والاستمرار.
توقعات علماء الفلك :
تتفاجئ اليوم بكراهية وعداوة البعض لك ، ولكن كن ذكيا وحذرا فى التعامل معم، فسيحاولون إيقاعك فى المشكلات.
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