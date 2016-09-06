أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>

على الصعيد المهنى..

الوضع اليوم لا يسمح بالعتاب أو الانفعال أو طلب أعذار من اى شخص، فالتوتر هو سيد الموقف اليوم، لذلك عليك أن تتحكم فى أعصابك وتترك العناد والانفعالات التى لا فائدة منها اليوم، سوى تحقيق خسائر متتالية.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

قصة حب جديدة تطرق بابك، كن حذراً فى اختياراتك القادمة ولا تتعامل مع الأمور ببساطة، مشكلات كثيرة تؤثر على اخيتارتك هذه الفترة، حاول أن تأخذ قدر من التفكير قبل أن تقبل على أى خطوة جادة من شانها أن تسبب لك مشكلة جديدة.

 

على الصعيد الصحى..

تناول الكحوليات سيؤثر على مستوى تركيزك فيما بعد، حاول أن تبتعد عن التجارب الجدية التى ينصحك بها البعض لأنك بالتأكيد ستخسر كثيراً على المستوى الصحى والمادى.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش بشكل مضطرب خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منه هدوء وتفكير عميق قبل الإقدام على أى خطوة حتى لا يتكبد خسائر جديدة، والإقلاع عن تناول الكحوليات سيفيده فى الأيام القادمة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى