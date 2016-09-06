برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

الوضع اليوم لا يسمح بالعتاب أو الانفعال أو طلب أعذار من اى شخص، فالتوتر هو سيد الموقف اليوم، لذلك عليك أن تتحكم فى أعصابك وتترك العناد والانفعالات التى لا فائدة منها اليوم، سوى تحقيق خسائر متتالية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

قصة حب جديدة تطرق بابك، كن حذراً فى اختياراتك القادمة ولا تتعامل مع الأمور ببساطة، مشكلات كثيرة تؤثر على اخيتارتك هذه الفترة، حاول أن تأخذ قدر من التفكير قبل أن تقبل على أى خطوة جادة من شانها أن تسبب لك مشكلة جديدة.

على الصعيد الصحى..

تناول الكحوليات سيؤثر على مستوى تركيزك فيما بعد، حاول أن تبتعد عن التجارب الجدية التى ينصحك بها البعض لأنك بالتأكيد ستخسر كثيراً على المستوى الصحى والمادى.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش بشكل مضطرب خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منه هدوء وتفكير عميق قبل الإقدام على أى خطوة حتى لا يتكبد خسائر جديدة، والإقلاع عن تناول الكحوليات سيفيده فى الأيام القادمة