أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

>

برج الثور على الصعيد المهنى..

مكافأة مالية كبيرة فى طريقها إليك، وتكلل مجهودك الذى بذلته طوال الفترة الماضية بترقية كنت تنتظرها من فترة طويلة، التواجد الأسرى فى الفترة الحالية سيزيد من شعورك بالفرحة، حاول أن تستغل نجاحك وتزيد من مشروعاتك المقبلة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

انتقى أصدقائك، فربما يكونون السند فى الفترة القادمة، الكتمان من أبرز صفاتك حاول ان تحافظ عليها، لكن الفضفضة مع الصديق لن تضرك مادمت تثق به، وستكشف لك الفترة القادمة عن معادن أصدقائك الحقيقية.

 

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى قدر من الراحة، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك تركيز مضاعف، فلا تترك الإجهاد يعطلك عن تنفيذ افكارك، والسفر إلى مكان للاستجمام ستغير من حالتك المزاجية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثورأن يعيش فترة من الثبات و التفكير فى التقدم فى العمل، والحاجة إلى اختيار أصدقاء حقيقين ستعرف قيمتها بعد ان تتأكد أن الأصدقاء سند و مساعدين جيدين فى الحياه ، لكن لا تثق فى الناس بشكل مطلق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى