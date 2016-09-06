برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

مكافأة مالية كبيرة فى طريقها إليك، وتكلل مجهودك الذى بذلته طوال الفترة الماضية بترقية كنت تنتظرها من فترة طويلة، التواجد الأسرى فى الفترة الحالية سيزيد من شعورك بالفرحة، حاول أن تستغل نجاحك وتزيد من مشروعاتك المقبلة.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

انتقى أصدقائك، فربما يكونون السند فى الفترة القادمة، الكتمان من أبرز صفاتك حاول ان تحافظ عليها، لكن الفضفضة مع الصديق لن تضرك مادمت تثق به، وستكشف لك الفترة القادمة عن معادن أصدقائك الحقيقية.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى قدر من الراحة، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك تركيز مضاعف، فلا تترك الإجهاد يعطلك عن تنفيذ افكارك، والسفر إلى مكان للاستجمام ستغير من حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثورأن يعيش فترة من الثبات و التفكير فى التقدم فى العمل، والحاجة إلى اختيار أصدقاء حقيقين ستعرف قيمتها بعد ان تتأكد أن الأصدقاء سند و مساعدين جيدين فى الحياه ، لكن لا تثق فى الناس بشكل مطلق.