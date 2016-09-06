برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:
اليوم ستحقق نتائج إيجابية فى عملك ، استمر فى تنظيم وقتك والتفكير الجيد قبل اتخاذ أى خطوة
على الصعيد العاطفي:
اليوم مناسب لتخصيصه فقط للاهتمام بعائلتك، فقد ابتعدت عنهم كثير الفترة الماضية بسبب ظروف عملك.
على الصعيد الصحي:
لا تهمل صحتك وأنت تهتم وترعى أحبائك وأصدقائك، فقد أهملت صحتك الكثيرا الفترة الماضية وحان الوقت لاتباع نظام صحى جديد.
توقعات علماء الفلك :
اليوم حافل بالأحداث المهمة ، وقد تجبر على مواجهة وقائع سابقة ، كن ذكيا فى طريقة التعامل معها ولا تتسرع فى اتخاذ القرار.
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