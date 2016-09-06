برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

على الصعيد المهني:

اليوم ستحقق نتائج إيجابية فى عملك ، استمر فى تنظيم وقتك والتفكير الجيد قبل اتخاذ أى خطوة

على الصعيد العاطفي:

اليوم مناسب لتخصيصه فقط للاهتمام بعائلتك، فقد ابتعدت عنهم كثير الفترة الماضية بسبب ظروف عملك.

على الصعيد الصحي:

لا تهمل صحتك وأنت تهتم وترعى أحبائك وأصدقائك، فقد أهملت صحتك الكثيرا الفترة الماضية وحان الوقت لاتباع نظام صحى جديد.

توقعات علماء الفلك :

اليوم حافل بالأحداث المهمة ، وقد تجبر على مواجهة وقائع سابقة ، كن ذكيا فى طريقة التعامل معها ولا تتسرع فى اتخاذ القرار.